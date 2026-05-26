O rescaldo de um ataque israelita em Tyre, no sul do Líbano.
O rescaldo de um ataque israelita em Tyre, no sul do Líbano.FOTO:EPA/STRINGER
Internacional

Israel avança no Líbano onde trégua é só no papel

Militares israelitas operam para lá da Linha Amarela, após Netanyahu anunciar intensificar das ações contra o Hezbollah.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra no Médio Oriente
Israel
Líbano
Hezbollah
Benjamin Netanyahu
edição impressa
Operação Fúria Épica
Diário de Notícias
www.dn.pt