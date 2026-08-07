Tribunal de recurso trava construção do salão de baile na Casa Branca e Trump leva o caso para o Supremo

Um tribunal federal de recurso decidiu, esta sexta-feira (7 de agosto), que a administração de Donald Trump deve interromper a construção do salão de baile de 400 milhões de dólares na Casa Branca, alegando que o projeto não tem apoio do Congresso. O presidente já confirmou que vai recorrer para o Supremo Tribunal.Por dois votos contra um, o painel de três juízes do Tribunal de Recurso dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia concluiu que o presidente não tem autoridade unilateral para construir um salão de baile de 8400 metros quadrados no local onde se situava a Ala Leste da Casa Branca e que foi demolida no ano passado. “A decisão sobre a construção ou não de um salão de baile gigantesco cabe ao Congresso e não pode ser tomada pelo executivo”, segundo o tribunal.Os juízes suspenderam a aplicação da decisão por duas semanas para dar tempo à administração de Trump de recorrer para o Supremo Tribunal. O presidente já disse na Truth Social que o vai fazer."Esta decisão injusta deve ser totalmente anulada pelo Supremo Tribunal", escreveu Trump, numa longa mensagem em que ataca os juízes, denuncia uma tomada de posição "politicamente motivada" e lembra que o salão faz parte de um complexo militar mais alargado que não vai custar um cêntimo aos contribuintes. O tribunal alega que a decisão "não tem absolutamente nada a ver com a questão de saber se o salão de baile proposto é desejável ou não, em termos de política". Nem "significa sequer necessariamente que os arguidos não possam, em última instância, construir o salão de baile", segundo o texto citado pela agência AP."O que ela significa é que os réus não podem fazê-lo durante o litígio expedito do tribunal distrital sem obter a autorização do Congresso, como exigem a Constituição e as leis", concluiu..Trump aproveita tiroteio para defender a construção do seu salão de baile.Juiz dos EUA proíbe construção de salão de baile da Casa Branca sem aprovação do Congresso."Temos vidros à prova de bala, telhados e tetos à prova de drones." Trump mostra sala de baile da Casa Branca.Da Sala Oval ao salão de baile: “Bem-vindos à era dourada!” da Casa Branca