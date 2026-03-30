"Temos vidros à prova de bala, telhados e tetos à prova de drones." Trump mostra sala de baile da Casa Branca

O presidente norte-americano Donald Trump mostrou, a bordo do Air Force One, as primeiras imagens do salão de baile que está a ser construído na Casa Branca e revelou mesmo que se trata de uma estrutura de alta segurança, com vidros à prova de bala e telhados e tetos resistentes a um eventual ataque de drones."Há 150 anos que se pretendia construir um salão de baile na Casa Branca, e outros presidentes também o desejaram. Quando recebemos dignitários, como o presidente Xi da China ou qualquer outra personalidade, dispomos de salas muito pequenas. Não são suficientemente amplas para acomodar o número de pessoas necessário", justificou Donald Trump ao mostrar uma uma foto do projeto, que dotará a sala de uma capacidade para até mil pessoas."Temos vidros à prova de bala, telhados e tetos à prova de drones. Tudo é à prova de drones e à prova de bala. Estamos adiantados em relação ao prazo e abaixo do orçamento. Todo o dinheiro é pago por mim e pelos doadores. É tudo dinheiro de doadores", sublinhou o presidente dos EUA sobre a obra na ala leste da Casa Branca anunciada em agosto e sobre a qual disse então que ia gastar 200 milhões de dólares (175 milhões de euros)..Trump processado por grupo de preservação que quer impedir o novo salão de baile na Casa Branca.Salão de baile da Casa Branca no valor de 300 milhões apoiada por magnatas e gigantes tecnológicas