Tragédia na Suíça. Dono do bar Le Constellation em prisão preventiva e mulher pede desculpa

Jacques Moretti, dono do bar de Crans-Montana, na Suíça, onde ocorreu o trágico incêndio que fez 40 mortos e mais de 100 feridos, ficou em prisão preventiva, avançou esta sexta-feira, 9 de janeiro, a BFMTV. A mulher, Jessica Moretti, também proprietária do estabelecimento, ficou em liberdade. O casal de cidadãos franceses foi interrogado esta sexta-feira, em Sion, pelo Ministério Público francês, tendo sido aplicada a prisão preventiva devido a um "risco concreto de fuga", disse a procuradora-Geral do Cantão de Valais, Béatrice Pilloud, citada pela emissora francesa.Sobre Jessica Moretti, "o Ministério Público determinou que havia risco de fuga, mas que esse risco poderia ser mitigado por medidas alternativas", disseram as suas advogadas à BFMTV. "Todas as garantias solicitadas serão apresentadas para demonstrar que nenhuma das partes pretende esquivar-se ao processo", asseguraram. Ainda assim, Jessica Moretti pediu desculpa àqueles que eram próximos das vítimas. "Os meus pensamentos estão constantemente com as vítimas e com aqueles que hoje lutam pela justiça. É uma tragédia inimaginável. Nunca poderíamos ter imaginado isto. Aconteceu no nosso estabelecimento e quero pedir desculpa", declarou. Os dois são alvo de uma investigação criminal pela suspeita dos crimes de homicídio, ofensas corporais e incêndio, todos por negligência. De acordo com a imprensa francesa, Jacques Moretti tem antecedentes criminais, tendo sido condenado por crimes relacionados com lenocínio em 2008. Está a decorrer uma investigação para apurar o que esteve na origem do incêndio, mas as autoridades suíças apontam como possível causa as velas de faísca, também conhecidas como sinalizadores, que foram colocadas em garrafas de champanhe, e que se terão aproximado do teto do bar.Numa declaração divulgada na terça-feira (6 de janeiro), os proprietários do estabelecimento garantiram "total colaboração" com a investigação.De referir que o presidente da Câmara de Crans-Montana, Nicolas Féraud, afirmou, em conferência de imprensa, também na terça-feira, que o Le Constellation não era alvo de inspeções de segurança há cinco anos. O autarca indicou que a câmara assumiria responsabilidades, mas recusou demitir-se do cargo.A detenção de Jacques Moretti acontece no dia em que a Suíça prestou homenagem às vítimas, a maioria jovens, do incêndio que deflagrou no bar durante a celebração da passagem de ano. Entre as vítimas mortais está uma cidadã de nacionalidade portuguesa, Fany Pinheiro Magalhães, de 22 anos, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros..Tragédia na Suíça: Bar estava sem inspeções de segurança há cinco anos. Autarca recusa demitir-se.Suíça abre investigação criminal contra donos de bar onde se deu tragédia de Ano Novo