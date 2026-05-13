Tiros disparados no Senado das Filipinas

Foram ouvidos esta quarta-feira, 13 de maio, vários tiros no Senado das Filipinas, numa altura em que estaria a ocorrer a tentativa de detenção de um senador, com mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) De acordo com a Reuters, que cita testemunhas no local, terão sido ouvidos mais de uma dúzia de tiros no senado, que já estaria mergulhado no caos devido à possibilidade de se proceder à detenção do senador Ronald dela Rosa. Foi pedido às pessoas que se encontravam no edifício para se protegerem.Antes dos disparos, mais de dez militares terão entrado no edifício do Senado, alguns com espingardas de assalto, de acordo com jornalistas da Reuters.Dela Rosa é o antigo chefe da polícia filipina, que supervisionou a campanha contra a droga do ex-presidente Rodrigo Duterte, que resultou em milhares de mortos.Desde segunda-feira que o Dela Rosa está refugiado no seu gabinete no Senado, tentando evitar a detenção, explicou a agência de notícias. O senador mobilizou os seus apoiantes para se manifestarem em frente ao edifício e apelou aos militares para que se oponham de forma pacifica à sua extradição. "Não permitam que outro filipino seja levado para Haia", disse Dela Rosa num vídeo publicado no Facebook a partir do seu gabinete no Senado. De referir que Duterte, detido no ano passado e sob custódia em Haia, nos Países Baixos, vai ser julgado por crimes contra a humanidade, confirmou, no passado mês de abril, o TPI. É acusado de violência na guerra contra a droga no país e de ter autorizado execuções extrajudiciais.O antigo chefe da polícia, considerado o responsável pela coordenação da sangrenta guerra contra a droga do ex-líder filipino, também está acusado de crimes contra a humanidade. O presidente do Senado, Alan Peter Cayetano, já confirmou os disparos no edifício. "Estamos supostamente sob ataque. Apaguem as luzes (...). Um número indeterminado de agentes da lei tentou entrar no prédio. Não há relatos de vítimas e a situação está a ser avaliada", disse numa publicação nas redes sociais.Ainda de acordo com a Reuters, Dela Rosa terá sido levado para outra zona do edifício antes de terem sido ouvidos os disparos no Senado filipino.