Tigre salta proteção e vai para junto dos espetadores na plateia do circo na Rússia (veja o vídeo)
Internacional

Tigre salta proteção e vai para junto dos espetadores na plateia do circo na Rússia (veja o vídeo)

As autoridades estão a investigar este incidente por alegadas violações das regras de segurança. Ninguém ficou ferido.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Durante um espetáculo de circo com tigres, na Rússia, a barreira de proteção que separa os animais do público cedeu e um deles acabou por saltar para o meio da plateia para junto dos espetadores. Num vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o animal a saltar para o meio do público, ouvir alguns gritos dos espetadores (enquanto outros aparentam uma estranha calma enquanto o tigre circula pelas bancadas) e depois um tratador a tentar conduzi-lo para uma saída.

“Caros visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação vai piorar”, diz um locutor através do altifalante do circo, segundo conta o The Moscow Times.

De acordo com este jornal, as autoridades estão a investigar este incidente por alegadas violações das regras de segurança, que aconteceu na cidade de Rostov, no sul da Rússia.

Apesar do susto, este incidente não provocou ferimentos em ninguém. O tratador conseguir encaminhar o tigre para um local seguro.

Rússia
Circo
Tigres

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt