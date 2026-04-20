Tigre salta proteção e vai para junto dos espetadores na plateia do circo na Rússia (veja o vídeo)

Durante um espetáculo de circo com tigres, na Rússia, a barreira de proteção que separa os animais do público cedeu e um deles acabou por saltar para o meio da plateia para junto dos espetadores. Num vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o animal a saltar para o meio do público, ouvir alguns gritos dos espetadores (enquanto outros aparentam uma estranha calma enquanto o tigre circula pelas bancadas) e depois um tratador a tentar conduzi-lo para uma saída.“Caros visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação vai piorar”, diz um locutor através do altifalante do circo, segundo conta o The Moscow Times..De acordo com este jornal, as autoridades estão a investigar este incidente por alegadas violações das regras de segurança, que aconteceu na cidade de Rostov, no sul da Rússia.Apesar do susto, este incidente não provocou ferimentos em ninguém. O tratador conseguir encaminhar o tigre para um local seguro.