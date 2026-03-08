Alcançado consenso sobre novo líder supremo do Irão
ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
Alcançado consenso sobre novo líder supremo do Irão

No nono dia da guerra com Israel e os Estados Unidos, surgem informações de que o anúncio do nome do sucessor do ayatollah Ali Khamenei estará para breve.

A Assembleia de Peritos nomeou o novo líder supremo iraniano para suceder ao ‘ayatollah’ Ali Khamenei, morto a 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, anunciou hoje a instituição, sem revelar o nome do eleito.

O ayatollah Ali Khamenei foi morto em ataques conjuntos entre os EUA e Israel no primeiro dia da guerra.

“O candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi designado”, declarou Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestan naquele órgão clerical xiita, segundo a agência de notícias Irna.

Outro membro do órgão, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou, num vídeo divulgado pela agência Fars, que “uma decisão firme, refletindo a posição maioritária, foi tomada”.

O 'ayatalloh' escolhido não será apenas o líder político mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

Até à nomeação de um novo líder, o Conselho de Liderança Iraniano assume a direção o país.

DN/Lusa

Khamenei está morto. Quem vai mandar agora no Irão?

Aeroporto de Telavive reabre parcialmente

Após mais de uma semana de guerra com o Irão, saíram hoje os primeiros voos comerciais do aeroporto de Ben Gurión, nos arredores de Telavive, centro de Israel, reaberto de forma parcial.

A informação foi confirmada à EFE por uma porta-voz da Autoridade de Aeroportos nacional.

As companhias aéreas que estão a operar a saída de voos comerciais são as israelitas El Al, Israir e Arkia.

Segundo o jornal The Times of Israel, hoje as autoridades de aviação israelitas aprovaram um aumento do contingente de passageiros permitido nos voos de saída de 70 a 100 - em função da companhia aérea e do tamanho do avião – e também lhes será permitido faturar bagagem.

Além disso, os cidadãos israelitas que queiram sair nestes voos devem assinar previamente um formulário declarando que não regressarão ao país num prazo de pelo menos 30 dias a contar da data da partida.

Lusa

Teerão raciona abastecimento de combustível após ataques

A distribuição de combustível em Teerão foi “temporariamente interrompida” após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra depósitos de petróleo na capital iraniana, informaram hoje as autoridades locais, que iniciaram o racionamento de gasolina.

As autoridades iranianas passaram a limitar o fornecimento de 20 litros diários de gasolina a cada pessoa, após os ataques desta madrugada contra instalações petrolíferas na capital que causaram uma nuvem tóxica sobre a capital iraniana.

“Devido aos danos na rede de abastecimento de combustível, a distribuição foi temporariamente interrompida”, disse o governador de Teerão, Mohammad Sadegh Motamedian, citado pela agência de notícias oficial Irna.

A situação está “a ser resolvida”, acrescentou.

Segundo o dirigente, o racionamento constitui uma medida provisória após os ataques da noite passada

No Irão, já existia antes da guerra uma limitação de abastecimento entre 30 e 40 litros de combustível por posto de gasolina, dependendo da zona.

Israel atacou ontem à noite quatro instalações de armazenamento de petróleo e um centro de transferência de produtos petrolíferos nas províncias de Teerão e Alborz, confirmou o diretor executivo da Companhia Nacional Iraniana de Distribuição de Produtos Petrolíferos, Keramat Veis Karami.

Exército israelita diz que perseguirá todos os sucessores do líder supremo do Irão

O exército israelita avisou este domingo, numa publicação nas redes sociais, que "continuará a perseguir todos os sucessores" do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, morto em ataques conjuntos entre os EUA e Israel no primeiro dia da guerra.

"Avisamos todos aqueles que pretendem participar na reunião de seleção do sucessor que não hesitaremos em atacá-los também", disseram as FDI.

Presidente do Irão ameaça com mais ataques contra alvos norte-americanos

O presidente do Irão ameaçou intensificar os ataques contra alvos americanos em todo o Médio Oriente.

“Quando somos atacados, não temos outra escolha senão responder. Quanto mais pressão exercerem sobre nós, mais forte será naturalmente a nossa resposta”, disse o Presidente Masoud Pezeshkian. “O nosso Irão, o nosso país, não se curvará facilmente perante a intimidação, a opressão ou a agressão. E nunca se curvou”, acrescentou

Pezeshkian afirmou que o Irão não procura uma guerra contra os países árabes vizinhos, muitos dos quais albergam bases militares norte-americanas. “São nossos irmãos”, disse, acusando os EUA de tentarem colocar os países da região uns contra os outros.

Estação de dessalinização de água no Bahrein danificada por drone iraniano

Uma estação de dessalinização de água do mar no Bahrein foi danificada hoje por um ataque com drone iraniano, anunciaram as autoridades do pequeno arquipélago do Golfo.

"A agressão iraniana atacou indiscriminadamente alvos civis e causou danos materiais a uma fábrica de dessalinização de água na sequência de um ataque com drones", indicou o Ministério do Interior do Bahrein num comunicado divulgado na rede social X.

No sábado, o Irão afirmou ter atacado a base norte-americana de Juffair, no Bahrein, alegando que esta tinha sido usada anteriormente para lançar um ataque contra uma fábrica de dessalinização iraniana.

Um ataque norte-americano atingiu uma fábrica de dessalinização de água doce na ilha de Qeshm, no Irão, interrompendo o abastecimento de água em 30 aldeias, sublinhou o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, citado pela agência Iran International.

"Atacar a infraestrutura do Irão é uma ação perigosa com graves consequências. Os EUA criaram esse precedente, não o Irão", disse o responsável numa publicação na rede social X, classificando a ação como um "crime flagrante e desesperado".

A maioria dos países do Golfo depende em grande parte, da água dessalinizada para o consumo dos residentes, sublinhou a emissora Al Jazeera.

Chefe da diplomacia chinesa diz que guerra "nunca devia ter eclodido" e pede cessar-fogo

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou hoje que a guerra no Irão "nunca deveria ter eclodido" e pediu o "cessar imediato das operações militares para evitar uma escalada e a expansão da guerra".

"A China, mantendo uma postura objetiva e imparcial, esclareceu repetidamente os seus princípios, que podem ser resumidos numa única frase: um cessar-fogo", afirmou o chefe da diplomacia chinesa em relação ao conflito, que começou no passado dia 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel sobre Teerão e várias cidades e locais no Irão, resultando, logo no primeiro dia, na morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, assim como de vários elementos da cúpula militar e política da República Islâmica.

As declarações de Wang foram feitas durante a conferência de imprensa anual do ministro dos Negócios Estrangeiros, realizada no âmbito da sessão da Assembleia Popular Nacional (APN, Legislativo), o principal evento político do país a cada ano.

O ministro defendeu que "esta é uma guerra que nunca deveria ter eclodido e que não beneficia nenhuma das partes", e sublinhou que "a história do Médio Oriente tem demonstrado repetidamente ao mundo que a força não é a solução para os problemas".

Wang afirmou que "o respeito pela soberania nacional é a pedra angular da ordem internacional atual" e que "a soberania, a segurança e a integridade territorial do Irão e de outros países da região do Golfo devem ser respeitadas e invioláveis".

"O abuso da força é inaceitável", acrescentou o ministro, que indicou ainda que "o mundo não pode voltar à lei da selva".

Wang advertiu ainda que "planear revoluções coloridas e mudanças de regime é impopular" e acrescentou que "todas as partes devem voltar à mesa de negociações o mais rápido possível".

Lusa

Países do Golfo Pérsico condenam "ataques nefastos" ao Kuwait e Bahrein

No novo dia de conflito, o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), aliança dos seis Estados mais ricos da Península Arábica, condenou este domingo, 8 de março, os ataques iranianos contra o Kuwait e o Bahrein, no âmbito da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel.

O secretário-geral da organização, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenou, em comunicado, "os nefastos ataques iranianos contra infraestruturas" do Kuwait e do Bahrein, acrescentando que refletem a "escalada de violência" seguida por Teerão para "desestabilizar a segurança e a estabilidade na região".

Integrado por Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã, Qatar e Bahrein, além da Arábia Saudita, o CCG afirmou ainda que os ataques contra "instalações vitais e infraestruturas civis" são uma violação das normas internacionais.

As Forças Armadas do Kuwait denunciaram que hoje uma onda de drones entrou no espaço aéreo do país e atacou infraestruturas críticas, como o Aeroporto Internacional do Kuwait.

O Ministério da Informação do Kuwait afirmou na rede social X que os bombeiros estavam a trabalhar para controlar incêndios no aeroporto e na sede da Instituição Pública de Segurança Social.

Além disso, o Ministério do Interior indicou num comunicado que dois militares morreram "enquanto cumpriam o seu dever nacional no âmbito das tarefas de segurança", embora não tenha fornecido detalhes sobre o que aconteceu nem mencionado o Irão.

O Bahrein, por sua vez, deu conta de ataques iranianos perto de uma base militar norte-americana. "A agressão iraniana tem como alvo uma instalação perto de Mina Salman", porto que abriga uma base militar norte-americana, disse o Ministério do Interior do Bahrein também na rede social X.

"A Defesa Civil está a tomar medidas para controlar o incêndio", acrescentaram as autoridades.

A agência Tasnim, ligada à Guarda da Revolução Islâmica, informou sobre o lançamento de uma nova onda de ataques contra Israel e ativos norte-americanos no Médio Oriente.

A base norte-americana localizada em Arifjan, no Kuwait, foi atingida por mísseis de precisão, acrescentou o meio de comunicação.

Lusa

