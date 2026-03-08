Alcançado consenso sobre novo líder supremo do Irão

A Assembleia de Peritos nomeou o novo líder supremo iraniano para suceder ao ‘ayatollah’ Ali Khamenei, morto a 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, anunciou hoje a instituição, sem revelar o nome do eleito.O ayatollah Ali Khamenei foi morto em ataques conjuntos entre os EUA e Israel no primeiro dia da guerra.“O candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi designado”, declarou Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestan naquele órgão clerical xiita, segundo a agência de notícias Irna.Outro membro do órgão, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou, num vídeo divulgado pela agência Fars, que “uma decisão firme, refletindo a posição maioritária, foi tomada”.O 'ayatalloh' escolhido não será apenas o líder político mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.Até à nomeação de um novo líder, o Conselho de Liderança Iraniano assume a direção o país.DN/Lusa.Khamenei está morto. Quem vai mandar agora no Irão?