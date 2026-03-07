Trump avisa que Irão vai ser hoje "duramente atingido". Teerão promete parar ataques a países vizinhos
Trump avisa que Irão vai ser hoje "duramente atingido". Teerão promete parar ataques a países vizinhos

No oitavo dia da guerra com Israel e os Estados Unidos, as autoridades iranianas disseram que atacaram um petroleiro no Golfo Pérsico.

Portugal já retirou 500 portugueses do Médio Oriente

As autoridades de Lisboa já repatriaram, com voos específicos ou comerciais, cerca de 500 nacionais do Médio Oriente, na sequência dos ataques ao Irão, e os 73 portugueses que estavam num cruzeiro no Dubai começaram também a partir hoje.

Os passageiros do cruzeiro estiveram retidos no navio durante uma semana e só agora estão a sair do território, com voos comerciais assegurados pela companhia de navegação, um processo que tem sido acompanhado pelo Governo português, apesar de algumas queixas de falta de contacto das autoridades portuguesas.

“Nós inscrevemo-nos para sermos repatriados no ‘site’, mas nunca fomos contactados. No navio, esteve alguém da embaixada e depois pedimos para ser adicionados para um grupo de whatsapp onde alguém colocou um ponto de recolha”, afirmou uma passageira, que hoje tinha voo agendado para Barcelona, de onde fará ligação ao Porto.

“Nós falámos com a companhia e ela disse que só nos garantia segurança se ficássemos no cruzeiro e esperássemos por uma solução deles”, explicou a passageira.

Versão diferente tem Emídio Sousa, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, assegurando que o embaixador português foi ao navio e falou com metade dos portugueses que estavam no navio.

“Um cruzeiro é uma cidade, não é fisicamente possível estar com todos” e “foram dadas indicações para proceder ao repatriamento”, mas os passageiros optaram por regressar em voos organizados pela companhia.

“Custa-me crer, mas admito que alguém não tenha sido contactado. No entanto, o grupo foi contactado como um todo e estivemos em contacto permanente com a companhia”, explicou o governante, que minimizou as queixas.

“Compreendo que há sempre algum ‘stress’ e as pessoas reagem de modo diferente, mas estamos a fazer o nosso trabalho e os nossos diplomatas estão a fazer o seu trabalho de modo extraordinário”, acrescentou.

Segundo o governante português, “já foram repatriadas cerca de 500 pessoas”, muitos em voos comerciais ou em articulação com ligações excecionais de outros países.

“Estamos a planear um voo para amanhã [domingo] que até pode não se realizar”, porque “tínhamos muita gente no Qatar e há voos comerciais”, pelo que “essa situação pode não se colocar”, disse Emídio Sousa.

Hoje, o aeroporto do Dubai, o mais movimentado do mundo em termos de tráfego internacional, já retomou as suas operações, após uma breve suspensão no início da manhã.

“Ouvimos um estrondo e percebemos que está a haver alguma coisa, mas tudo indica que conseguimos partir hoje”, explicou a turista portuguesa.

Emirados Árabes Unidos dizem ter intercetado 15 mísseis balísticos e 119 drones

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos anunciou que foram este sábado intercetados 15 mísseis balísticos e 119 drones.

"Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos detetaram hoje, sábado, 7 de março de 2026, 16 mísseis balísticos, dos quais 15 foram interceptados e destruídos, enquanto um míssil balístico caiu no mar", indica o comunicado do Ministério da Defesa, citado pela imprensa internacional.

Na nota divulgada foi ainda referido que os "sistemas de defesa aérea também detetaram 121 drones, "dos quais 119 foram interceptados, enquanto dois caíram no território" dos Emirados Árabes Unidos.

Trump promete: "Hoje, o Irão será duramente atingido"

O presidente dos EUA garantiu que o Irão vai ser fortemente atacado este sábado, dia em que faz uma semana que começou a operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra Teerão.

Numa mensagem divulgada na Truth Social, Donald Trump salientou o pedido de desculpa do presidente do Irão pelos ataques aos países vizinhos, recusando, no entanto, a rendição incondicional.

"O Irão, que está a ser duramente atacado, pediu desculpa e rendeu-se aos seus vizinhos do Médio Oriente, prometendo que não dispara mais sobre eles. Esta promessa só foi feita por causa do implacável ataque dos EUA e de Israel. Procuravam dominar e governar o Médio Oriente. É a primeira vez em milhares de anos que o Irão perde para os países vizinhos do Médio Oriente", destacou o presidente norte-americano.

Trump considerou que "o Irão já não é o 'bully do Médio Oriente', mas sim 'o perdedor do Médio Oriente'", e continuará a sê-lo durante muitas décadas até se render ou, mais provavelmente, entrar em colapso total!", afirmou.

Na rede social, Trump avisou para o intensificar da ofensiva. "Hoje, o Irão será duramente atingido! Áreas e grupos de pessoas que não eram considerados alvos até este momento estão sob séria consideração para destruição completa e morte certa, devido ao mau comportamento do Irão", declarou.

A seguir a um choque petrolífero pode vir um choque alimentar por causa dos adubos

Irão recusa pedido de rendição incondicional mas promete parar ataques a países vizinhos

O presidente do Irão recusou este sábado, 7 de março, o pedido de rendição incondicional feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, considerando-o um “sonho que devem levar para o túmulo”, mas pediu desculpa aos países vizinhos pelos ataques dos últimos dias garantindo que iria suspender esses ataques.

Desde o início do conflito, o Irão atingiu ataques a infraestruturas no Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, nalguns casos com danos civis.

Numa mensagem transmitida na televisão estatal, o chefe de Estado iraniano pediu desculpa pelos ataques a alvos não militares nos países da região, sugerindo que foram causados por falhas de comunicação, e rspondeu ao apelo de rendição de Trump: "Trata-se de um “sonho que eles devem levar para o túmulo”, afirmou Masoud Pezeshkian.

Ao mesmo tempo, através da agência de notícias Tasnin, as autoridades iranianas disseram que atacaram um petroleiro no Golfo Pérsico, no oitavo dia da guerra com Israel e os Estados Unidos.

“Esta manhã, o petroleiro chamado Prima foi atingido por um drone explosivo, depois de ter ignorado repetidos avisos do exército dos Guardas da Revolução sobre a proibição do tráfego e a insegurança do estreito de Ormuz”, indicou a Guarda da Revolução em comunicado.

Do lado dos EUA, o Presidente, Donald Trump aprovou novas vendas de armas a Israel e avisou para novos bombardeamentos mais intensos.

Em resposta, o embaixador do Irão na ONU disse que o país “tomaria todas as medidas necessárias” para se defender.

Um vídeo da agência de notícias Associated Press mostrou explosões e fumo a subir sobre o oeste de Teerão, enquanto Israel afirmava ter iniciado uma ampla onda de ataques.

Também hoje, ouviram-se fortes estrondos em Jerusalém e os mísseis lançados pelo Irão levaram as pessoas a dirigirem-se para abrigos antiaéreos em todo o território israelita.

Os EUA e Israel atacaram o Irão com bombardeamentos, visando as suas capacidades militares, liderança e programa nuclear.

Os objetivos e prazos invocados para a guerra mudaram repetidamente, já que os EUA sugeriram, por vezes, que pretendem derrubar o governo do Irão ou elevar uma nova liderança interna.

Montenegro diz que EUA são “aliado incontornável” mas critica ameaças de Trump
