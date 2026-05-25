Teerão nega acordo iminente com EUA
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Internacional

Teerão nega acordo iminente com EUA

Marco Rubio garantiu que os Estados Unidos encontrarão "outro caminho" se as negociações com o Irão falharem.
Sofia Fonseca
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O Irão afirmou esta segunda-feira, 25 de maio, que foram alcançadas conclusões sobre muitos temas num possível memorando com os EUA, mas que nenhum acordo está iminente. Enquanto isso, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, garantiu que os Estados Unidos encontrarão "outro caminho" se as negociações com o Irão falharem.

Em Nova Deli, Rubio disse aos jornalistas que os EUA darão à diplomacia todas as hipóteses de sucesso antes de explorarem "alternativas", depois de o presidente Donald Trump ter afirmado no domingo que tinha instruído os seus representantes para não se precipitarem em qualquer acordo com o Irão. Os Estados Unidos chegarão a um bom acordo com o Irão ou negociarão com o país "de outra forma", disse o secretário de Estado.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, por seu lado, disse esta segunda-feira que foram alcançadas conclusões sobre muitos temas discutidos num possível memorando de entendimento com os EUA, mas que isso não significa que Teerão esteja perto de assinar um acordo. Segundo Esmaeil Baghaei, o Irão está a negociar o fim da guerra e não está a discutir questões nucleares neste momento, e reiterou que as mudanças nas posições das autoridades norte-americanas criam problemas para qualquer acordo.

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