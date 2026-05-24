Mulheres iranianas participaram este domingo em Teerão numa cerimónia em memória das vítimas da guerra Irão-Israel.
Mulheres iranianas participaram este domingo em Teerão numa cerimónia em memória das vítimas da guerra Irão-Israel.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Trump trava entusiasmo de Rubio e mostra não ter pressa para um acordo com o Irão

Líder norte-americano afirmou que as negociações com o Irão continuam a correr bem, mas avisou que vai manter o bloqueio ao Estreito de Ormuz até ser assinado um acordo.
Ana Meireles
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