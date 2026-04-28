Teerão deverá apresentar em breve nova proposta. Trump diz que Irão informou que está em "estado de colapso"

O governo britânico informou esta terça-feira que convocou o embaixador iraniano em Londres por comentários publicados nas redes sociais, considerados "inaceitáveis e inflamatórios" pelo executivo liderado por Keir Starmer. O responsável pela diplomacia britânica para o Médio Oriente, Hamish Falconer, declarou que a embaixada iraniana "deve cessar qualquer forma de comunicação que possa ser interpretada como um incentivo à violência no Reino Unido ou a nível internacional", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.De acordo com a Reuters, a embaixada iraniana publicou, no início deste mês, no seu canal de Telegram, um apelo aos iranianos residentes no Reino Unido para se voluntariarem para uma campanha que declare a disponibilidade para sacrificarem as suas vidas em defesa do Irão num cenário de guerra.O governo de Starmer não referiu, no entanto, quais foram os comentários da embaixada do Irão nas redes sociais que serviram de base para convocar o diplomata iraniano.