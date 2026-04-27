Chefe da diplomacia iraniano, Abbas Araghchi, foi recebido em São Petersburgo por Putin, agradecendo-lhe pelo apoio “firme e inabalável”.
Chefe da diplomacia iraniano, Abbas Araghchi, foi recebido em São Petersburgo por Putin, agradecendo-lhe pelo apoio “firme e inabalável”. FOTO: EPA/DMITRI LOVETSKY / POOL
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Irão propõe aos EUA deixar nuclear para depois da guerra e reabrir Ormuz

Diplomacia segue nos bastidores dois meses após o início da guerra. Teerão recebe apoio de Putin, que está disponível para fazer tudo para garantir que paz seja alcançada “o mais rapidamente possível”
Susana Salvador
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