O secretário-geral da Presidência de Taiwan classificou este caso como “sem precedentes”.
O secretário-geral da Presidência de Taiwan classificou este caso como “sem precedentes”.FOTO: RITCHIE B. TONGO / EPA
Internacional

Taiwan cria tensão entre EUA e China antes da visita de Trump

Departamento de Estado norte-americano mostrou-se preocupado com facto de três países africanos terem revogado as autorizações de sobrevoo do presidente de Taiwan a pedido da China.
Ana Meireles
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