Starmer recusa demissão após resultados “difíceis” nas eleições autárquicas

O primeiro-ministro britânico e líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, admitiu que os maus resultados nas eleições autárquicas de quinta-feira, 7 de maio, são "muito difíceis" e assumiu a responsabilidade, mas recusou demitir-se."Fui eleito para enfrentar estes desafios, e não vou fugir a estes desafios e mergulhar o país no caos", afirmou Starmer."Acho que é absolutamente claro que o eleitorado está farto do facto de as suas vidas não estarem a mudar com a rapidez necessária", admitiu, referindo que é preciso fazer mais para "convencer as pessoas de que as coisas podem melhorar, as suas vidas podem melhorar, há esperança" e que não vai "fugir a esse desafio".Os resultados parciais das eleições autárquicas divulgados esta sexta-feira mostraram grandes perdas para o Partido Trabalhista de Starmer, cuja popularidade caiu a pique desde a sua eleição, há menos de dois anos, e ganhos para o partido de extrema-direita Reform UK, de Nigel Farage, para quem os resultados marcaram “uma mudança histórica na política britânica”..P&R - Irá Keir Starmer conseguir resistir ao desaire eleitoral dos trabalhistas?