O primeiro-ministro britânico tem mais um desafio pela frente.
O primeiro-ministro britânico tem mais um desafio pela frente.FOTO:EPA/ANDY RAIN
Internacional

P&R - Irá Keir Starmer conseguir resistir ao desaire eleitoral dos trabalhistas?

Galeses e escoceses elegem os parlamentos regionais, já os ingleses escolhem os representantes locais. Após dois anos no poder, trabalhistas devem ser os grandes derrotados.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Escócia
Reino Unido
Keir Starmer
País de Gales
Labour
edição impressa
reform uk
Diário de Notícias
www.dn.pt