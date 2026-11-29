O Irão usou os serviços de internet por satélite Starlink da empresa SpaceX em ataques às forças dos Estados Unidos, revelou o Washington Post. Segundo o jornal, Elon Musk, administrador executivo e homem mais rico do planeta, ficou furioso ao saber de duas utilizações não autorizadas do Starlink que a sua equipa concluiu estarem ligadas a ataques do Irão contra as forças dos EUA. No mais recente balanço do Pentágono, em final de outubro, 23 militares morreram e 865 ficaram feridos.

Segundo outra fonte, o secretário da Guerra Pete Hegseth foi informado no verão, pelo Comando Central, de que a tecnologia estava a ser usada pelo Irão para o comando e controlo das forças e supervisionar operações de drones de ataque. Ou seja, o Starlink foi a alternativa de comunicação usada aos sistemas destruídos ou danificados pelos EUA. Em janeiro, o Starlink ficou disponível gratuitamente para qualquer pessoa que tivesse um terminal no Irão, depois de o regime ter imposto um apagão nas comunicações.

Ao longo do último ano, Musk tomou medidas para limitar o uso não autorizado de dispositivos Starlink. Este serviço está disponível em mais de 160 países através de centenas de revendedores autorizados.

“No fim das contas, tudo se resume a quem tem controlo sobre um ativo militar importante: os EUA ou um particular?” disse ao citado jornal Steven Feldstein, diretor do Programa de Democracia, Conflito e Governação no Carnegie Endowment for International Peace