"Feito histórico". SpaceX autorizada a lançar um milhão de satélites para centros de dados no espaço
A agência reguladora de telecomunicações dos EUA, a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), autorizou a SpaceX a lançar até um milhão de satélites como parte do seu projeto de centros de dados para o espaço.
"Hoje [quarta-feira], num feito histórico, a FCC aprovou o pedido da SpaceX para lançar um milhão de satélites (módulos computacionais orbitais) com o objetivo de criar centros de dados no espaço", lê-se no comunicado do organismo.
Explica a comissão que "a constelação Starmind", bem como as concorrentes, "irão utilizar energia solar para ampliar a liderança dos Estados Unidos no domínio da Superinteligência", refere a nota, indicando o nome que o presidente norte-americano, Donald Trump, adotou quando se refere à inteligência artificial.
"Os satélites Starmind irão apoiar a economia em expansão da superinteligência nos Estados Unidos", sublinha a FCC.
A empresa Amazon, no entanto, teceu criticas sobre a medida da Spacex de querer lançar até um milhão de satélites, considerando que se trata de uma "ambição desmedida em vez de um plano concreto", noticia a BBC.
Já os astrónomos nos EUA indicaram que a iniciativa irá prejudicar "significativamente" o estudo e a observação do céu noturno, acrescenta a emissora britânica.
Para o presidente da FCC, a iniciativa da SpaceX "abre uma nova e ousada fronteira para a infraestrutura de computação necessária para impulsionar a liderança e o crescimento dos Estados Unidos".
Os "centros de dados são essenciais para sustentar a liderança dos Estados Unidos em matéria de superinteligência", considerou Brendan Carr, citado no comunicado da FCC.
"Este é o tipo de engenho americano que pode unir as nossas forças no espaço e na tecnologia avançada, reforçar a nossa liderança económica e expandir a prosperidade", nos EUA, disse ainda o responsável.
Desde o ano passado que os projetos de centros de dados em órbita se têm multiplicado.
Além da SpaceX e da sua constelação Starmind, a Google conduz os seus próprios trabalhos sob o nome de código Suncatcher, e a Blue Origin submeteu à FCC um pedido para o seu "Project Sunrise".
Várias 'startups' também estão na corrida, incluindo a Starcloud, que operou com sucesso um processador de topo, um GPU, a partir de um satélite. A Google também obteve sucesso num feito semelhante em outubro.
A autorização concedida à SpaceX é válida até 2040, segundo um documento publicado ontem no 'site' da FCC.
A SpaceX tem a vantagem de possuir os seus próprios veículos lançadores, que já realizaram centenas de missões.
Em agosto, o CEO da SpaceX, Elon Musk, prometeu um primeiro lançamento para órbita no quarto trimestre de 2027, com uma expansão das operações prevista para 2028.
A empresa assinou um acordo com a Nvidia, que fornecerá processadores da sua última geração, os "Vera Rubin", especificamente concebidos para operar no espaço.
A maioria dos programas de centros de dados no espaço possui uma arquitetura semelhante: uma constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO), posicionados próximos uns dos outros para garantir uma ligação fiável entre eles.
No caso da Starmind, estes satélites vão comunicar com os satélites da constelação Starlink, a rede de internet por satélite da SpaceX que já se encontra em órbita, que, por sua vez, vão transmitir os dados para a Terra.
Outras redes concorrentes planeiam realizar a transmissão e receção de dados diretamente com a Terra, através de lasers.
Nem todos os aspetos técnicos da operação foram resolvidos, especialmente a resistência dos processadores ao elevado nível de radiação presente neste ambiente.
Os observadores referem ainda a dificuldade de resistir a temperaturas extremas ou de evitar danos causados por detritos espaciais e micrometeoritos.
O espaço oferece diversas vantagens para a instalação de um centro de dados, comparativamente com a Terra.
Graças a uma órbita denominada heliosíncrona, um satélite pode, por exemplo, captar energia solar de forma contínua e com uma eficiência oito vezes superior à de um sistema equivalente em terra.
A FCC informou, em comunicado, que "continua a analisar propostas adicionais de centros de dados orbitais e pretende emitir decisões sobre cada uma delas o mais rapidamente possível, de acordo com os procedimentos regulares da agência".