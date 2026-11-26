A agência reguladora de telecomunicações dos EUA, a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), autorizou a SpaceX a lançar até um milhão de satélites como parte do seu projeto de centros de dados para o espaço.

"Hoje [quarta-feira], num feito histórico, a FCC aprovou o pedido da SpaceX para lançar um milhão de satélites (módulos computacionais orbitais) com o objetivo de criar centros de dados no espaço", lê-se no comunicado do organismo.

Explica a comissão que "a constelação Starmind", bem como as concorrentes, "irão utilizar energia solar para ampliar a liderança dos Estados Unidos no domínio da Superinteligência", refere a nota, indicando o nome que o presidente norte-americano, Donald Trump, adotou quando se refere à inteligência artificial.

"Os satélites Starmind irão apoiar a economia em expansão da superinteligência nos Estados Unidos", sublinha a FCC.

A empresa Amazon, no entanto, teceu criticas sobre a medida da Spacex de querer lançar até um milhão de satélites, considerando que se trata de uma "ambição desmedida em vez de um plano concreto", noticia a BBC.

Já os astrónomos nos EUA indicaram que a iniciativa irá prejudicar "significativamente" o estudo e a observação do céu noturno, acrescenta a emissora britânica.

Para o presidente da FCC, a iniciativa da SpaceX "abre uma nova e ousada fronteira para a infraestrutura de computação necessária para impulsionar a liderança e o crescimento dos Estados Unidos".

Os "centros de dados são essenciais para sustentar a liderança dos Estados Unidos em matéria de superinteligência", considerou Brendan Carr, citado no comunicado da FCC.

"Este é o tipo de engenho americano que pode unir as nossas forças no espaço e na tecnologia avançada, reforçar a nossa liderança económica e expandir a prosperidade", nos EUA, disse ainda o responsável.

Desde o ano passado que os projetos de centros de dados em órbita se têm multiplicado.

Além da SpaceX e da sua constelação Starmind, a Google conduz os seus próprios trabalhos sob o nome de código Suncatcher, e a Blue Origin submeteu à FCC um pedido para o seu "Project Sunrise".

Várias 'startups' também estão na corrida, incluindo a Starcloud, que operou com sucesso um processador de topo, um GPU, a partir de um satélite. A Google também obteve sucesso num feito semelhante em outubro.

A autorização concedida à SpaceX é válida até 2040, segundo um documento publicado ontem no 'site' da FCC.