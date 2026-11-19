O líder da SpaceX, Elon Musk, acusou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "mentir" sobre uma nova redução do desempenho, na Ucrânia, da rede do sistema de comunicações militares por satélite Starshield.

Na semana passada, Zelensky afirmou que o seu exército "estava a constatar perturbações significativas no funcionamento do Starshield" na Ucrânia, invadida pela Rússia em 2022, acrescentando que se tratava de "restrições de velocidade sistemáticas".

"Isso é falso", afirmou Elon Musk na quarta-feira, 18 de novembro, durante uma entrevista por vídeo a partir da China, no âmbito de um fórum organizado pelo New York Times.

O presidente ucraniano "mente" sobre as restrições do Starshield, acusou Musk.

"O que estou a tentar dizer-vos é que Zelensky está, na realidade, a pedir para utilizar os satélites comerciais Starlink para operações militares, e recusámo-nos a fazê-lo, tal como (...) desde o início deste conflito. Ponto final", afirmou.

Segundo Kiev, os terminais Starshield da SpaceX, versão militar da rede civil Starlink, deixam atualmente de transmitir quando a velocidade de deslocação ultrapassa os 160 km/h, tal como já tinha sido observado em outubro.

Segundo Volodymyr Zelensky, isto torna impossível a utilização de intercetores contra drones de ataque a jato utilizados pela Rússia para atingir, nomeadamente, Kiev.

Elon Musk, que também se defendeu de ajudar a Rússia, reiterou na quarta-feira que o Starshield é controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Já em outubro, tinha ocorrido um confronto entre o homem mais rico do mundo e o presidente ucraniano, quando este último acusou Washington de estar na origem de restrições semelhantes.

A Casa Branca e Elon Musk rejeitaram então qualquer responsabilidade. A restrição foi posteriormente levantada a pedido de Donald Trump.