Série de explosões no centro de Kiev

Uma série de explosões foi sentida e abalou esta segunda-feira, 16 de março, o centro da capital ucraniana, Kiev, relataram jornalistas da agência noticiosa francesa AFP no local, num ataque diurno pouco comum de drones russos.O autarca de Kiev, Vitali Klitschko, descreveu que caíram “fragmentos de drones no centro da cidade", mas sem vítimas a registar."O ataque inimigo a Kiev continua. Permaneçam em seus abrigos", apelou aquele responsável político.A força aérea da Ucrânia informou na plataforma digital Telegram que detetou vários grupos de drones de combate e pelo menos um míssil.Outras fontes militares ucranianas, declararam que as defesas antiaéreas abateram dois mísseis de cruzeiro dirigidos à capital.O alerta de ataque aéreo em Kiev começou por volta das 08:30 horas (06:30 de Lisboa), e ainda estava em vigor uma hora depois.A capital da Ucrânia tem cerca de três milhões de habitantes e tem sido alvo frequente de ataques, mas noturnos, por parte das forças armadas da Federação Russa, desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022..Líder parlamentar do Irão declara a Ucrânia como "alvo legítimo" por fornecer drones a Israel.Soldados-robôs já foram enviados para a Ucrânia