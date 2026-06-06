São Petersburgo. Ataque ucraniano leva pela primeira vez a aviso para que habitantes não saiam de casa

Pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, as autoridades locais russas aconselharam este sábado, 6 de junho, os habitantes de São Petersburgo a permanecerem em casa devido a um ataque em grande escala com drones ucranianos contra a segunda maior cidade da Rússia, numa nova demonstração da crescente capacidade de Kiev para atingir alvos longe da linha da frente.“Permaneçam nas vossas casas e não saiam à rua”, escreveu o governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, na rede Telegram, citado pela EFE, alertando também para possíveis perturbações nos serviços de internet móvel.São Petersburgo é a cidade natal do Presidente russo, Vladimir Putin, e também, por estes dias, sede do Fórum Económico Internacional, o principal evento anual organizado pelo Kremlin para atrair investimento estrangeiro e projetar uma imagem de normalidade económica apesar da guerra. Segundo o governador da região vizinha de Leninegrado, Alexander Drozdenko, foram abatidos 141 drones durante a noite e madrugada.O Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído 376 aparelhos não tripulados ucranianos em 14 regiões do país, de acordo com a EFE.São Petersburgo já tinha sido alvo de um ataque com drones na quarta-feira, o qual provocou um incêndio num terminal petrolífero e atingiu uma base naval nas proximidades, poucas horas antes da abertura do fórum económico.Estes novos ataques ocorreram um dia depois de Putin ter rejeitado uma proposta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para negociações diretas entre os dois líderes para por fim à guerra que se prolonga há quatro anos. O líder russo afirmou não ver “qualquer sentido” na reunião presencial.Na carta aberta dirigida ao seu homólogo do Kremlin, Zelensky tinha avisado que, caso Moscovo recusasse retomar negociações diretas, a Ucrânia continuaria a intensificar a sua campanha de ataques contra a retaguarda russa..Putin rejeita encontro proposto por Zelensky: "Não vejo sentido nisso".Cidade natal de Putin não está a salvo de drones ucranianos. Ataque a São Petersburgo foi "humilhante"