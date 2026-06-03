Cidade natal de Putin não está a salvo de drones ucranianos. Ataque a São Petersburgo foi "humilhante"

São Petersburgo dista mais de mil quilómetros da fronteira da Ucrânia. Foi essa distância que vários drones ucranianos percorreram na quarta-feira, 3 de junho, para atacar um terminal petrolífero e outras instalações energéticas e militares naquela cidade portuária no norte da Rússia. Este novo ataque, que se seguiu a um dia em que mísseis e drones russos fizeram pelo menos 23 mortos na Ucrânia, mostra como a antiga capital, e terra natal do presidente Vladimir Putin, apesar da distância está vulnerável a ataques de Kiev. "Foram atingidas instalações importantes em território russo. Entre elas encontrava-se o Terminal Petrolífero de São Petersburgo. A distância entre a fronteira estatal da Ucrânia e esta instalação da indústria petrolífera russa, que apoia a guerra, é de cerca de 1 100 quilómetros. Foram também atingidos alvos puramente militares na base de Kronstadt", escreveu Volodymyr Zelensky no X. Na mesma mensagem publicada naquela rede social, o presidente ucraniano agradeceu "aos nossos combatentes pela sua precisão. O plano da Ucrânia para as sanções de longo alcance está a ser implementado exatamente como é necessário para aproximar a paz. Glória à Ucrânia!" .São Petersburgo acordou com o som de várias explosões e para um cenário em que se erguiam em direção aos céus colunas de fumo com origem na zona portuária. A cidade, com pouco mais de 5,6 milhões de habitantes, recebe por estes dias o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, também conhecido como o "Davos russo", que junta mais de 20 mil convidados de 130 países. O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, afirmou que os distritos de Kirovsky e Krasnoselsky foram alvo de ataques. A Ucrânia também atacou a base naval de Kronstadt e o estaleiro naval na região de Leningrado, porto de base da Frota do Báltico da Rússia. Segundo relatos, houve danos em embarcações.Esta não foi a primeira vez que a cidade fundada em 1703 pelo czar Pedro, o Grande e capital imperial até 1917 esteve na mira de drones ucranianos. Já em janeiro de 2024 um drone enviado por Kiev se despenhara contra um terminal petrolífero e um outro também atingiu a refinaria de Nevsky Mazut após terem sido abatidos pelas defesas anti-aéreas russas. Em março do mesmo ano, outro drone ucraniano atingiu um prédio de cinco andares em São Petersburgo, mas sem causar vítimas. Os ataques desta quarta-feira são, no entanto, vistos como um ainda maior embaraço para o Kremlin por coincidirem com a abertura do Fórum Económico, onde Putin está previsto discursar na sexta-feira. Neste primeiro dia, os convidados chegaram ao local envoltos em fumo e outros viram os seus voos cancelados devido às perturbações no aeroporto. Segundo o The Guardian, entre os convidados do evento encontram-se o antigo chanceler alemão, Gerard Schröder (que Putin propôs para representar a UE nas negociações de paz, mas acabou "vetado" pelos 27 por ser demasiado próximo do Kremlin), a influencer americana Candace Owens ou os irmãos Andrew e Tristan Tate. O próprio presidente Donald Trump enviou uma delegação oficial liderada por Rodney Mims Cook Jr, presidente da Comissão de Belas Artes dos EUA e responsável pela supervisão da construção do novo salão de baile da Casa Branca. Dos EUA era ainda esperada a presença do ator Steven Seagal, grande apoiante de Putin. De acordo com o Kyiv Independent, esta operação envolveu o Serviço de Segurança da Ucrânia, as Forças de Sistemas Não Tripulados, as Forças de Operações Especiais, os Serviços de Informações de Defesa da Ucrânia e o Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras.Em declarações ao mesmo site, John Foreman, antigo adido de defesa do Reino Unido em Moscovo e Kiev, disse ser "extremamente humilhante para a cidade natal de Putin ser atacada no dia de abertura do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo". E acrescentou: "Em vez de conseguir projetar uma narrativa de vitória inevitável e força, o oposto é verdadeiro e não passará despercebido aos participantes".Putin nasceu a 7 de outubro de 1952 na então Leninegrado, onde fez todos os estudos até à universidade, tendo-se formado em Direito na Universidade Estatal de São Petersburgo. Foi também naquela cidade que foi recrutado e se juntou ao KGB, em 1975. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu esta quarta-feira que a reação da Rússia aos ataques em São Petersburgo será "sistemática". Afirmou ainda que o discurso de Putin no fórum se centrará em questões económicas, mas que também serão abordados temas políticos.Depois dos ataques mortíferos de terça-feira contra território ucraniano, Zelensky voltou a apelar aos EUA para que forneçam a Kiev mais sistemas Patriot e mísseis intercetores. Um pedido que já tinha feito na semana passada num carta endereçada a Trump e ao Congresso dos EUA. Nos últimos meses, a Ucrânia tem levado a cabo uma campanha aérea cada vez mais bem-sucedida para perturbar a economia russa. Drones de longo alcance têm atacado portos e instalações de armazenamento de petróleo, fábricas militares e bases aéreas. Recentemente destruíram camiões-cisterna e camiões numa estrada que liga o sul da Ucrânia, sob ocupação, à Crimeia, o que provocou escassez de combustível em toda a península.As negociações entre Ucrânia e Rússia, que têm sido mediadas pelos EUA, encontram-se numa fase de estagnação devido à guerra no Irão. Mas na segunda-feira, 1 de junho, o chefe de gabinete da presidência da Ucrânia mostrava-se otimista. Certos processos estão em curso, embora não sejam totalmente públicos”, disse Kyrylo Budanov, revelando que os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, confirmaram os planos para visitar Kiev e Moscovo “em breve”.