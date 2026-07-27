Sánchez sobre os incêndios: "vêm aí horas difíceis" com "nova onda de calor" na Península Ibérica

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, avisou que "vêm aí horas difíceis e complexas" no combate aos incêndios que atingem o país e que já queimaram mais de 170 mil hectares - explicando que isso é "seis vezes mais o total de hectares ardidos no mesmo período no ano passado, que já foi um ano particularmente difícil"."Veremos um aumento das temperaturas a partir de poucas horas, nos próximos dias. A AEMET [Agência Estatal de Meteorologia de Espanha] anunciará uma nova onda de calor em toda a Península Ibérica. Por isso, peço a compreensão de todos e exorto todos os cidadãos do país a tomarem precauções extremas e a exercerem extrema cautela", afirmou Sánchez numa visita ao posto de comando avançado em Vall d'Uixó em Castellón, na Comunidade Valenciana.A onda de calor, a quarta a atingir Espanha este ano, deverá voltar na quarta-feira, com o calor a sentir-se já a partir de terça-feira e ficando até domingo, segundo as previsões da AEMET..O primeiro-ministro voltou a insistir na necessidade de fazer um "pacto climático", questionando os negacionistas das alterações climáticas (apontando o dedo à oposição de direita). "O fogo vai apagar-se, vamos enfrentar a recuperação, mas temos de estar cada vez mais preparados para uma emergência climática que ultrapassa todas as magnitudes para as quais a ciência nos tem alertado sistematicamente há muitos anos em Espanha e em toda a Europa", indicou.O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, convocou os conselheiros responsáveis pela Proteção Civil nas várias comunidades autónomas para uma reunião, por videoconferência, na quarta-feira, às 11h30 locais (10h30 em Lisboa) para discutir os incêndios florestais.O primeiro-ministro também alertou para as mentiras que estão a correr nas redes sociais, agradecendo o trabalho dos meios de comunicação."Estamos a ver muita desinformação de que os incêndios estão a ser provocados deliberadamente para a construção de centrais fotovoltaicas, minas de lítio, minas de terras raras, que a floresta não pode ser desmatada", afirmou Sánchez."Pode haver incêndios provocados deliberadamente", reconheceu o primeiro-ministro, "mas, em todo o caso, o que é certo é que a emergência climática, este aumento sustentado e sistemático das temperaturas, está a aumentar exponencialmente a propagação e a intensidade dos incêndios que estamos a viver, com padrões cada vez mais semelhantes."Um total de 38 localidades foram evacuadas devido a incêndios ativos na Comunidade de Madrid e nas províncias de Ávila e Toledo, além de quatro urbanizações, e outras sete localidades estão confinadas, de acordo com o último balanço do Ministério do Interior..Estabilização do fogo na região de Madrid permite regresso de populações a casa. Grande incêndio perto de Bordéus estável.Após retórica incendiária, algum otimismo face aos fogos em Espanha