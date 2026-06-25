Sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na Venezuela. Novo balanço aponta para pelo menos 164 mortos e 971 feridos

A Missão Internacional Independente da ONU para a Venezuela insta o governo venezuelano a desbloquear o acesso às redes sociais e aos meios de comunicação social, considerando que o acesso da população à informação será "uma questão de vida ou morte"."É vital que a CONATEL, a agência reguladora de telecomunicações do país, desbloqueie totalmente o acesso às redes sociais e a todos os meios de comunicação", lê-se no comunicado da Missão Internacional Independente da ONU para a Venezuela."Nas próximas horas e dias, o acesso à informação será uma questão de vida ou de morte. Não há justificação para não o fazer imediatamente", reforça a ONU.A missão das Nações Unidas solidariza-se "com todos os venezuelanos neste momento difícil". "Para um país que já enfrenta enormes desafios, este é um golpe devastador", lamentou."É crucial que um compromisso pleno com os direitos humanos oriente todos os aspetos da resposta nacional e internacional a esta imensa tragédia", apelam as Nações Unidas.