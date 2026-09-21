Rússia vai aumentar produção e importação de combustível para fazer face à escassez

O vice-primeiro-ministro russo encarregou o Governo de aumentar a produção e ajustar a importação de combustível, a fim de estabilizar o mercado interno, face à escassez provocada pelos ataques ucranianos contra refinarias russas.

“Alexandr Novak instruiu os organismos competentes e as empresas do setor a tomarem medidas para abastecer plenamente o mercado interno com produtos petrolíferos e garantir um abastecimento estável às regiões”, indicou esta segunda-feira, 21 de setembro, o governo russo num comunicado, ao informar sobre uma reunião dedicada à situação dos combustíveis na Rússia.

Segundo o Conselho de Ministros russo, Novak “salientou a necessidade de ter em conta os possíveis fatores de risco no planeamento a longo prazo, que deve prever respostas oportunas, tais como o aumento da produção de derivados de petróleo e o ajustamento dos volumes de importação de combustível”.

Durante a reunião, na qual participaram também o ministro da Energia russo, Serguei Tsiviliov, e representantes da Duma (câmara baixa do parlamento russo), dos ministérios da Agricultura e dos Transportes e de outras instituições, foi apresentado um relatório sobre o mercado de combustíveis, as suas reservas e os níveis de produção.

Os ataques ucranianos contínuos contra refinarias russas prejudicaram a produção de gasolina e gasóleo e provocaram um défice de combustível na Rússia, traduzindo-se num aumento dos preços destes produtos e em longas filas nos postos de abastecimento.

No domingo, a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo de Moscovo.

Este bombardeamento foi descrito pelo autarca da capital russa, Sergei Sobyanin, como o “maior ataque de sempre” contra Moscovo.