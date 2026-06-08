Zelensky reuniu-se em Londres com Macron, Starmer e Merz.
Zelensky reuniu-se em Londres com Macron, Starmer e Merz. PRESIDÊNCIA DA UCRÂNIA
Internacional

Rússia rejeita propostas de paz avançadas por Kiev e aliados europeus

Líder da diplomacia russa acusa europeus de continuarem a fornecer apoio militar à Ucrânia, dizendo que este não é um tempo de negociações, mas do campo de batalha.
Ana Meireles
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