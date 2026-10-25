Steve Witkoff foi recebido por Vladimir Putin na quarta-feira.
Steve Witkoff foi recebido por Vladimir Putin na quarta-feira. EPA / GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Internacional

Rússia pronta para retomar as negociações com a Ucrânia e os EUA após 4 de novembro

Abu Dhabi é o local que tem sido apontado por Moscovo e Kiev para receber a próxima reunião.
Ana Meireles
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