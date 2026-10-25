Rússia pronta para retomar as negociações com a Ucrânia e os EUA após 4 de novembro

O Kremlin anunciou este domingo que está pronto para retomar as negociações trilaterais com a Ucrânia e os Estados Unidos após 4 de novembro, data em que a Rússia celebra o Dia da Unidade Nacional. De recordar ainda que as eleições intercalares norte-americanas, onde está em jogo a maioria de republicana de Donald Trump no Congresso, estão agendadas para dia 3. “O próximo marco é o dia 4 de novembro, o nosso principal feriado. Depois disso, estaremos prontos para retomar as negociações”, afirmou Yuri Ushakov, assessor de política externa do presidente russo Vladimir Putin, ao media estatal russo Vesti. Ushakov, na última quarta-feira, depois do encontro em São Petersburgo entre Putin e o enviado dos EUA Steve Witkoff, havia dito que Moscovo estava a apontar para que as conversações tivessem lugar em Abu Dhabi por volta do dia 10. Estas intenções vão ao encontro dos comentários feitos no final da semana passada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que indicou esperar que as negociações trilaterais - suspensas desde que os EUA atacaram o Irão no final de fevereiro - fossem retomadas na primeira quinzena de novembro, apontando igualmente a capital dos Emirados Árabes Unidos como uma possibilidade.O assunto foi abordado este domingo também pelo presidente dos Estados Unidos, que disse esperar que ocorram em breve as negociações trilaterais. “Teremos algumas em breve, e acredito que ambos [Rússia e Ucrânia] querem chegar a um acordo”, afirmou Donald Trump, quando questionado sobre as perspetivas de negociações trilaterais.No sábado, Trump já havia dito que prevê que os Estados Unidos façam negócios tanto com a Ucrânia como com a Rússia após o fim da guerra, apesar das críticas que está a atualmente a ser alvo por ter suspendido as sanções a Moscovo para Washington poder comprar gasóleo russo. “Certamente, faremos negócios com a Ucrânia e com a Rússia após o fim desta guerra, imagino”, declarou o líder norte-americano, sublinhando desejar “regressar a uma situação em que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo, e depois poderíamos fazer negócios com ambas”.Trump defendeu ainda que os EUA deveriam ter conseguido um maior retorno financeiro em troca dos milhares de milhões de dólares de ajuda fornecidos a Kiev na presidência de Joe Biden. “Sinto-me um tolo, porque bastava pedir-lhes, e eles teriam pago. Ou seja, a UE teria pago”..Zelensky pediu cimeira de líderes. Putin ofereceu nova ronda técnica de negociações.Zelensky diz que paz definitiva exige cimeira com Trump e Putin