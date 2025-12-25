Rússia condena tentativas dos Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela

A Rússia condenou esta quinta-feira, 25 de dezembro, as tentativas dos Estados Unidos da América (EUA) para desestabilizar a Venezuela e manifestou a esperança de que a crise entre os dois países possa ser resolvida por meios legais, segundo a agência noticiosa espanhola EFE."Condenamos veementemente estes atos [as ações dos EUA em relação à Venezuela] e exigimos estabilidade e respeito pelo Estado de direito na esfera marítima", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, em conferência de imprensa.A representante acrescentou que Moscovo "defende uma desescalada da situação atual e a manutenção da confiança e da previsibilidade"..Venezuela envia petróleo para EUA enquanto Washington persegue terceiro petroleiro. Após implantarem uma presença militar significativa nas Caraíbas a partir de agosto, os Estados Unidos anunciaram recentemente um bloqueio naval em torno da Venezuela, visando petroleiros que consideram estar sob sanções.As forças de Washington já atacaram mais de 30 embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico e mataram uma centena de tripulantes.A situação é vista pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro como uma tentativa de mudança do regime venezuelano..EUA intercetam mais um petroleiro junto à Venezuela. Caracas fala em "roubo e sequestro". Recentemente o Governo norte-americano aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por qualquer informação que leve à detenção de Maduro, um fiel aliado do Presidente russo, Vladimir Putin.O líder venezuelano apoiou totalmente o regime de Putin desde os primeiros dias da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.Zakharova descreveu os recentes acontecimentos nas Caraíbas como "caos jurídico", assinalando a "reativação de práticas” que se pensava estarem esquecidas “há muito tempo, como a apropriação ilegal de bens, a pirataria, os ataques e o banditismo", segundo a agência de notícias TASS..O petróleo, a frota fantasma e o que está por trás do bloqueio naval dos EUA à Venezuela. A porta-voz apelou ao Presidente norte-americano, Donald Trump, instando-o a usar o seu "pragmatismo e racionalidade" para resolver a questão "dentro da estrutura do direito internacional".Maduro afirmou na quarta-feira que Caracas recebeu um "apoio esmagador" do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), depois de a Rússia e a China terem criticado as ações dos Estados Unidos na reunião de emergência deste órgão, convocada pela Venezuela na sequência da apreensão de petroleiros venezuelanos..Trump anuncia bloqueio dos EUA a petroleiros sancionados na Venezuela. Caracas fala em "ameaça grotesca"