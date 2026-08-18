Rússia ameaça Reino Unido após informações sobre uso de drones britânicos pela Ucrânia

A embaixada da Rússia em Londres avisou que o Reino Unido terá de "responder" pela colaboração militar com a Ucrânia, após informações de que drones britânicos foram utilizados por Kiev para ataques em território russo.

O jornal Sunday Times afirmou no domingo que drones produzidos por duas empresas britânicas e fornecidos à Ucrânia foram utilizados na vaga de ataques ucranianos contra alvos militares e industriais dentro do território russo.

Numa declaração publicada na segunda-feira, a embaixada da Rússia em Londres considerou que o Reino Unido tornou-se assim "cúmplice e coautor" desses ataques e "optou deliberadamente por uma escalada" do conflito.

"As ações de Londres irão inevitavelmente gerar consequências pelas quais terá de responder. Quanto mais profunda for a sua participação no conflito e maior for o seu apoio à máquina terrorista de Kiev, maior será o preço a pagar", ameaça no comunicado.

Segundo o Sunday Times, uma das duas empresas é uma filial da BAE Systems, mas o jornal não revelou o nome da segunda empresa "por razões de segurança".

Contactado, o Ministério da Defesa britânico não respondeu.

O Reino Unido é um dos principais apoiantes financeiros de Kiev desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, com cerca de 25 mil milhões de libras (29 mil milhões de euros) mobilizados, dos quais 16 mil milhões em ajuda militar.

Nos últimos meses, a Ucrânia multiplicou os ataques em profundidade no território russo, enquanto Moscovo também intensificou consideravelmente os ataques à capital ucraniana, geralmente com mísseis balísticos difíceis de intercetar.

No domingo, uma vaga de centenas de drones fez 12 mortos na Rússia, enquanto ataques russos fizeram sete mortos na Ucrânia.