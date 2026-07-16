Ataques noturnos fizeram três mortos na Rússia e dois na Ucrânia
Facebook / Volodymyr Zelensky
Internacional

Ataques noturnos fizeram três mortos na Rússia e dois na Ucrânia

A Força Aérea da Ucrânia acusou as tropas russas de lançarem 10 mísseis e 146 drones contra o país. Moscovo indicou que drones ucranianos atingiram alvos em várias regiões, incluindo Moscovo.
DN/Lusa
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Três pessoas morreram na Rússia na sequência de ataques ucranianos durante a última noite e os mísseis russos que atingiram a capital ucraniana fizeram dois mortos. 

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, uma adolescente de 15 anos e a avó morreram num ataque ucraniano, disse o governador regional, Yegor Kovalchuk.

Na região russa de Yaroslavl, a 300 quilómetros a nordeste de Moscovo, um homem morreu num ataque com drones, segundo o governador Mikhail Yevrayev.

Na Ucrânia, os ataques russos fizeram pelo menos dois mortos e seis feridos em Kiev durante a última noite, disseram esta quinta-feira, 16 de julho, as autoridades locais ucranianas.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko confirmou as baixas ucranianas acrescentando que entre os feridos se encontra um jovem de 16 anos.

"Este foi o sexto ataque balístico contra Kiev só em julho. Moscovo conta com o terror balístico e continua os seus ataques, pelo que é crucial agora acelerar as entregas de intercetores à nossa defesa aérea", considerou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa mensagem publicada nas redes sociais.

A Força Aérea da Ucrânia acusou as tropas russas de lançarem 10 mísseis e 146 drones contra o país nas últimas horas, informando que pelo menos três dos mísseis e 129 das aeronaves não tripuladas foram intercetados por sistemas de defesa.

No entanto, a Força Aérea de Kiev indicou que seis mísseis, incluindo cinco balísticos, e 16 drones atingiram 15 locais em todo o país, enquanto destroços das interceções atingiram sete alvos.

Por outro lado, Moscovo indicou que as defesas aéreas russas abateram 375 drones ucranianos durante a última noite em 18 regiões ocidentais do país e na península anexada da Crimeia.

As aeronaves não tripuladas ucranianas atingiram alvos nas regiões de Moscovo, Yaroslavl, Kaluga, Tver, Saratov e Tula, entre outras, disse hoje o Ministério da Defesa russo.

Segundo a Rússia, as forças ucranianas atacaram também as regiões fronteiriças de Belgorod, Bryansk e Kursk, bem como as regiões do sul de Krasnodar, Volgogrado, Stavropol, Rostov e Smolensk, bem como alvos nos mares Negro e de Azov.

Na região russa de Saratov, situada a mais de 800 quilómetros a sudeste de Moscovo, os drones ucranianos danificaram infraestruturas civis na cidade de Engels, onde se situa um aeródromo militar russo já atingido por Kiev em diversas ocasiões.

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