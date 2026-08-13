Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia
Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da RússiaEPA/ALEXANDER NEMENOV
Internacional

Rússia acusa UE de escolher "um caminho muito perigoso"

O ministro russo criticou a aplicação de sanções económicas à Rússia que levaram à criação da "frota fantasma", que permite a exportação do petróleo russo.
Tomás Gonçalves Pereira
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A Rússia aponta a Bruxelas a escolha de "um caminho muito perigoso", por decisão das elites europeias.

Quem o diz é Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Numa entrevista ao Vesti, citada pela agência russa de notícias TASS, o próprio criticou o "orgulho e presunção, tão característicos de todas as elites europeias hoje no poder", numa referência aos altos cargos da UE e da Comissão Europeia.

"Eles dizem que as decisões próprias têm precedência na lei internacional", uma ideia de que Lavrov discorda. Posto isto, as autoridades europeias tomam decisões que de acordo com o próprio são erráticas, no que diz respeito à "frota fantasma" da Rússia.

É que, com a economia russa sob sanções económicas que resultam da guerra com a Ucrânia, os países da UE comprometem-se a não comprar petróleo à Rússia. Posto isto, os russos encontraram uma alternativa, que é o uso de uma frota fantasma, que leva o petróleo russo para vender noutros países e estes sim, vendem-no sem restrições — inclusive com destino a países europeus.

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