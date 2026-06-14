Inglaterra interceta petroleiro da frota fantasma russa

As forças britânicas intercetaram este domingo, 14 de junho, um petroleiro da frota fantasma russa no Canal da Mancha, numa operação realizada em "estreita cooperação" com a França, anunciou o Ministério da Defesa do Reino Unido.“Na primeira operação deste tipo liderada pelo Reino Unido, o navio SMYRTOS foi abordado por comandos dos Royal Marines e por agentes das forças de segurança especialmente formados da Agência Nacional contra o Crime, apesar dos esforços da Rússia para contornar as sanções e continuar a alimentar a sua guerra bárbara na Ucrânia”, afirmou o ministério em comunicado.. A operação decorreu nas primeiras horas da manhã e durou seis horas, tendo contado com o apoio de helicópteros Chinook, e navios de guerra, incluindo a fragata HMS Sutherland. O navio será levado para a costa sul de Inglaterra e colocado sob vigilância."A Rússia está a utilizar a sua frota fantasma para financiar o seu conflito na Ucrânia, e a nossa interceção representa um golpe para a guerra ilegal de Putin", comentou o secretário da Defesa, Dan Jarvis.Reafirmando que a operação foi realizada "em estreita coordenação com os franceses", o governante realçou que perturbar a frota fonyasma com a ajuda de parceiros internacionais permite “atingir diretamente os recursos que alimentam a agressão da Rússia na Ucrânia e reduzir a sua capacidade de ameaçar a segurança na Europa e fora dela".Para o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta operação representou "mais um golpe para a Rússia e um lembrete para aqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia de que não se podem esconder"..Como o comércio entre a UE e a Rússia pode financiar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre o Kremlin