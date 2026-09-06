Reunião com Reino Unido, França e Alemanha também na agenda de Witkoff e Kushner em Kiev

Steve Witkoff e Jared Kushner terminaram duas rondas de negociações em Kiev, onde chegaram esta manhã, e está prevista uma terceira, disse fonte ucraniana à agência AP. O alto responsável ucraniano, que falou sob anonimato por não estar autorizado a prestar declarações públicas, disse que grande parte das discussões centrou-se em «como atravessar o inverno e no que pode ser feito até lá», revelou a AP.

Steve Witkoff e Jared Kushner prestaram declarações públicas pelo meio. Witkoff disse que houve "discussões muito significativas. Substantivas. Importantes. E estamos muito encorajados e esperamos continuar hoje, pelo tempo que for necessário", depois de ter estado ontem, em Moscovo, com Putin.

Jared Kushner também falou e revelou que Donald Trump lhes pediu para transmitir os seus «cumprimentos pessoais» a Zelenskyy e ao povo ucraniano. O genro de Trump também agradeceu ao conselheiro de segurança nacional do Reino Unido, Jonathan Powell, também presente na sala, o trabalho que tem desenvolvido no processo de conversações.

"Queremos realmente agradecer a todos os parceiros da Alemanha, França e Reino Unido e, connosco, ao Gunter, ao Emmanuel e ao Jonathan. Têm sido colaboradores muito, muito próximos do Steve e de mim. Trabalhámos lado a lado com eles em cada passo do caminho e tem havido realmente um bom consenso."

"Aprendemos muito nesta viagem", disse ainda o enviado de Trump, revelando esperança de que "algumas novas formas de avançar" nas conversações para a paz na Ucrânia resultem desta viagem.