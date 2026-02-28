Xi Jinping e Vladimir Putin lideram dois países hoje aliados, mas cuja relação inclui momentos muito complicados de rivalidade e desconfiança.
Xi Jinping e Vladimir Putin lideram dois países hoje aliados, mas cuja relação inclui momentos muito complicados de rivalidade e desconfiança.YURI KOCHETKOV / EPA
Internacional

“Relação entre Xi e Putin é pragmática, construída sobre interesses comuns e cálculos estratégicos”

No livro 'Vizinhos Distantes', Sören Urbansky e Martin Wagner, professores em universidades alemãs, abordam os altos e baixos das relações históricas entre a Rússia e a China.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Rússia
China
Vladimir Putin
Xi Jinping
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt