Leão XIV no Papamóvel.
Leão XIV no Papamóvel.FOTO: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
Internacional

"Rejeitai toda a forma de abuso e de violência": 120 mil pessoas num banho de multidão do papa em África

No terceiro dia da visita aos Camarões, Leão XIV liderou a missa num estádio em Douala, antes de uma visita privada a um hospital católico.
Susana Salvador
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O papa Leão XIV apelou esta sexta-feira (17 de abril) aos jovens dos Camarões que rejeitem "toda a forma de abuso e violência" e sejam "protagonistas do futuro", sem se deixarem "comprar por tentações que desperdiçam as energias e não servem ao progresso da sociedade".

O terceiro dia de visita apostólica aos Camarões ficou marcado pelo primeiro banho de multidão do papa em África, com uma missa para cerca de 120 mil pessoas num estádio na cidade portuária de Douala. Leão XIV foi recebido com euforia, desfilando no papamóvel.

Leão XIV no Papamóvel.
Leão XIV no Papamóvel.FOTO:EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

"Não cedais à desconfiança e ao desânimo; rejeitai toda a forma de abuso e de violência, que iludem prometendo ganhos fáceis, mas endurecem o coração e tornam-no insensível", disse o papa na homilia naquela que é a maior cidade dos Camarões.

Um presente para o papa.
Um presente para o papa.FOTO:EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

O papa criticou ainda aqueles que acumulam e desperdiçam comida à frente dos que não têm que comer.

"Há pão para todos se for dado a todos. Há pão para todos se for tomado não com uma mão que se apodera, mas com uma mão que doa", afirmou.

"Fazendo assim, a comida torna-se abundante: não é racionada por causa de uma emergência, não é roubada por causa de disputas, não é desperdiçada por quem se banqueteia diante daqueles que não têm nada para comer", acrescentou.

Depois da missa, o papa fez uma visita privada ao hospital católico "Saint Paul". Depois de um momento de oração na capela, visitou vários doentes, nomeadamente idosos e crianças.

O papa visita crianças no hospital.
O papa visita crianças no hospital.
O papa visitou doentes no hospital.

O sumo pontífice regressou depois a Yaoundé, para um encontro com académicos e universitários na Universidade Católica da África Central.

Leão XIV despede-se este sábado (18 de abril) dos Camarões com mais uma missa, já no aeroporto, antes de seguir para Angola.

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