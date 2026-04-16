O papa no primeiro dia da viagem aos Camarões.
O papa no primeiro dia da viagem aos Camarões. FOTO: EPA/ALBERTO PIZZOLI / POOL
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Papa Leão XIV denuncia mundo “devastado por um punhado de tiranos”

Mensagem de paz de Leão XIV em Bamenda, epicentro de um conflito separatista nos Camarões, tem uma leitura além fronteiras, em plena confrontação verbal com o presidente dos EUA por causa do Irão.
Susana Salvador
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