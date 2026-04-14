O papa com a mão suja após plantar uma oliveira em Hipona.
O papa com a mão suja após plantar uma oliveira em Hipona.FOTO: EPA/LUCA ZENNARO
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Papa na Argélia: o “filho de Santo Agostinho” emociona-se nas ruínas de Hipona

Segundo dia da viagem apostólica de Leão XIV pelo continente africano ficou marcado por visita à cidade portuária de Annaba, onde o seu “pai espiritual” pregou no século V.
Susana Salvador
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