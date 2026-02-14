Keir Starmer, primeiro-ministro britânico
Reino Unido envia força aeronaval para o Atlântico Norte para dissuadir a Rússia

Contingente incluirá “navios de guerra da Marinha Real, aviões F-35 e helicópteros”.
Rui Frias
O Reino Unido vai destacar um contingente militar aeronaval para o Atlântico Norte e Extremo Norte, no âmbito de uma missão de segurança destinada a responder à atividade militar da Rússia. O anúncio foi feito este sábado (14) pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Starmer classificou o destacamento como uma “forte demonstraçãodo compromisso do Reino Unidocom a segurança euro-atlântica”, sublinhando que a operação será realizada “ao lado dos Estados Unidos, do Canadá e de outros aliados da NATO”.

Em comunicado, o Ministério da Defesa britânico precisou que o contingente incluirá “navios de guerra da Marinha Real, aviões F-35 e helicópteros”. Segundo a tutela, esta mobilização “contribuirá para preparar a Grã-Bretanha para o combate, aumentar a nossa contribuição para a NATO e reforçar as nossas operações com aliados-chave”.

O ministério acrescentou que o objetivo principal é “dissuadir a agressão russa e proteger infraestruturas submarinas vitais”, alertando que “nos últimos dois anos, o número de navios russos que ameaçam as águas britânicas aumentou 30%”.

De acordo com a agência AFP, a França também deverá destacar este ano o seu grupo aeronaval para a mesma região, reforçando a presença aliada.

O Atlântico Norte é considerado estratégico por ser a principal zona de passagem dos submarinos russos provenientes das frotas do Norte e do Báltico, através do corredor entre a Gronelândia e o Reino Unido, uma área sob vigilância permanente dos aliados da NATO.

com agências

