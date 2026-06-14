Referendo na Suíça. Projeções apontam para rejeição ao limite de 10 milhões de habitantes

Asprimeiras projeções ao referendo que este domingo se realiza na Suíça apontam para a rejeição ao limite de 10 milhões de habitantes.Os resultados preliminares divulgados pelo governo federal mostram que quase 54% dos eleitores rejeitaram a proposta, embora os dados em outros cantões ainda estejam pendentes. A participação é superior a 57% em todo o país.Os suíços estão a votar em referendo uma iniciativa impulsionada pela União Democrática do Centro (UDC, direita radical), intitulada "Não a uma Suíça com 10 milhões de habitantes" que visa limitar o crescimento da população a dez milhões de habitantes até 2050 e inscrever esse objetivo na Constituição.A iniciativa é apoiada pelo Partido Popular Suíço (SVP), de direita, que diz que se trata de uma forma de lidar com a imigração excessiva, contornar a falta de oferta de habitação e aliviar a sobrecarga das infraestruturas e dos transportes públicos.O slogan da iniciativa é “preservar aquilo que amamos” e os seus defensores pretendem limitar a possibilidade de requerentes de asilo e respetivas famílias obterem residência permanente no país se a população ultrapassar os 9,5 milhões antes de 2050 e colocar o governo a "renegociar acordos internacionais que impulsionem o crescimento populacional".Caso o limite de dez milhões de habitantes seja permanentemente ultrapassado, as autoridades seriam obrigadas a tomar todas as medidas disponíveis para cumprir o objetivo, incluindo a rescisão de um acordo com a UE sobre a livre circulação de pessoas..Suíça vai a referendo para decidir se limita a população a dez milhões de habitantes