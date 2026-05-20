Recuperados os corpos dos cinco mergulhadores italianos que morreram nas Maldivas

Os dois últimos corpos do grupo de cinco mergulhadores que morreram nas Maldivas foram recuperados, segundo informou esta quarta-feira, 20 de maio, um porta-voz do governo local."Uma identificação preliminar confirmou as identidades dos italianos e os trabalhos vão continuar para confirmar através de ADN com a Interpol e outros parceiros", disse o porta-voz Mohamed Hussain Shareef à Reuters.O grupo de cinco mergulhadores morreu depois de entrar numa gruta em águas profundas na semana passada, tendo obtido a autorização necessária para pesquisar corais moles no canal Devana Kandu, um dos principais pontos de mergulho do atol Vaavu.Desconhece-se ainda as circunstâncias em que ocorreram as mortes, já que se tratavam de mergulhadores experientes, embora na altura do mergulho as condições meteorológicas fossem adversas.O grupo era liderado por Monica Montefalcone, de 51 anos, professora na Universidade de Génova e ecologista marinha, que mergulhava regularmente nas águas das Maldivas, no Oceano Índico, e incluía também a sua filha, Giorgia Sommacal. O corpo do instrutor do grupo, Gianluca Benedetti, foi recuperado na sexta-feira, e os restos mortais de outros dois mergulhadores foram recuperados na terça-feira, depois de uma equipa especializada da Finlândia se ter juntado ao resgate.Os corpos dos cinco mergulhadores serão repatriados para Itália.As autoridades das Maldivas estão a investigar várias possíveis causas para as suas mortes, incluindo se o grupo desceu a uma maior profundidade do que deveria.No ´sbado, um mergulhador da Força de Defesa Nacional das Maldivas que participava nas buscas morreu de doença descompressiva subaquática..Mergulhador militar das Maldivas morreu ao tentar resgatar corpos de quatro italianos.Cinco italianos morrem a fazer mergulho nas Maldivas. Estariam a explorar grutas a 50 metros de profundidade