Comício de Viktor Orbán.
Comício de Viktor Orbán.EPA / ZOLTAN FISCHER / DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO PRIMEIRO-MINISTRO
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Quem são os dois candidatos das eleições na Hungria

No poder há 16 anos consecutivos, Orbán é agora desafiado por um ex-correligionário, Magyar, que se tornou líder da oposição ao rebelar-se contra o poder "iliberal" do Fidesz.
César Avó
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Péter Magyar

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