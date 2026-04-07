Viktor Orbán e JD Vance.
Viktor Orbán e JD Vance.EPA/Akos Kaiser
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Vance foi à Hungria apoiar Orbán e acusar a UE de “interferência” eleitoral

Vice-presidente dos EUA disse que o primeiro-ministro húngaro, no poder há 16 anos, vai ganhar as eleições de domingo, apesar de as sondagens não serem positivas para o líder do Fidesz.
Susana Salvador
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