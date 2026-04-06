Péter Magyar e Viktor Orbán, antes aliados, são agora adversários políticos. Um deles será o próximo primeiro-ministro da Hungria, depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas do próximo domingo, 12 de abril.
Péter Magyar e Viktor Orbán, antes aliados, são agora adversários políticos. Um deles será o próximo primeiro-ministro da Hungria, depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas do próximo domingo, 12 de abril. EPA / Alain ROLLAND
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Podem as eleições de domingo ser o fim do “reinado” de 16 anos de Viktor Orbán na Hungria?

Partido da oposição Tisza, dirigido por Péter Magyar, tem liderado de forma consistente as sondagens, mas o sistema eleitoral está desenhado para favorecer o Fidesz. Resultado da votação terá impacto no futuro do país e da União Europeia.
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