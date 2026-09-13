"Quem ganhar a IA, vence." Trump rejeita travar corrida tecnológica e aponta ameaça de Pequim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou este domingo (13 de setembro) qualquer travagem no ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial (IA), justificando esta posição com a disputa geopolítica contra a China.

Em declarações aos jornalistas durante uma deslocação ao seu clube de golfe em Doonbeg, na Irlanda, o líder norte-americano desvalorizou os alertas recentes emitidos pelas principais tecnológicas e afirmou categoricamente que os Estados Unidos não podem abdicar da dianteira global: "Estamos a liderar face à China na IA. Somos o país mais sofisticado do mundo e, francamente, quero que continue assim porque quem ganhar a IA, vence."

O presidente dos EUA insistiu que a supremacia norte-americana nesta tecnologia é determinante para o domínio económico e estratégico à escala mundial.

Esta tomada de posição surge na sequência de um movimento inédito de convergência entre executivos de topo do setor. No sábado, Elon Musk (xAI) e Sam Altman (OpenAI) manifestaram apoio público à proposta lançada por Dario Amodei, líder da Anthropic, no sentido de abrandar temporariamente a evolução das capacidades dos modelos para reforçar os mecanismos de segurança e avaliação independente, após vários incidentes técnicos registados nos últimos meses.