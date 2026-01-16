Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente da Rússia, Vladimir Putin
Presidente da Rússia, Vladimir PutinEPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Internacional

Putin e Netanyahu conversam sobre Irão, com Rússia a oferecer-se para ajudar na mediação

O presidente russo manifestou-se "a favor da intensificação dos esforços políticos e diplomáticos com o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança" no Médio Oriente, disse o Kremlin.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

O Médio Oriente, incluindo o Irão, foi tema na conversa telefónica desta sexta-feira, 16 de janeiro, entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

De acordo com o Kremlin, citado pela Reuters, Putin ofereceu a ajuda da Rússia para a mediação em relação ao Irão, onde mais de duas mil pessoas terão morrido nos protestos que têm sido fortemente reprimidos pelas autoridades iranianas.

Na conversa com Netanyahu, o presidente russo manifestou-se "a favor da intensificação dos esforços políticos e diplomáticos com o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança da região", segundo um comunicado do Kremlin.

"O lado russo confirmou o seu compromisso em continuar os esforços de mediação e promover um diálogo construtivo envolvendo todas as partes interessadas", indicou Moscovo.

Putin e Netanyahu concordaram em manter os contactos a vários níveis, referiu ainda o Kremlin, numa altura em que tem subido de tom a tensão entre o Irão e os EUA, com ameaças mútuas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou Teerão com uma possível intervenção militar no país devido à violenta repressão contra os milhares de manifestantes que têm participado em vários protestos. Já o Irão avisou os EUA que irão atacar as bases norte-americanas caso sejam alvo de um ataque.

Trump, no entanto, parece ter recuado nas ameaças quando anunciou, na quarta-feira à noite, ter sido informado “por fontes muito importantes” que “os massacres chegaram ao fim”. “Vamos observar e ver qual será o próximo passo", declarou na sua rede social, a Truth Social.

A instabilidade da região levou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) a determinar o encerramento temporário da Embaixada de Portugal no Irão, "tendo oito cidadãos nacionais já abandonado território iraniano".

"Alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país (com diligências reservadas por motivos de segurança) e os restantes dez cidadãos nacionais (sete dos quais detêm dupla nacionalidade (portuguesa e iraniana) quiseram permanecer no país", informou o ministério tutelado por Paulo Rangel.

O MNE desaconselhou todas e quaisquer viagens ao Irão "em face do vigente contexto de tensão e da situação de conflito armado latente na região, o que resulta em significativo risco securitário"

Presidente da Rússia, Vladimir Putin
Portugal encerra embaixada no Irão
Presidente da Rússia, Vladimir Putin
Trump recua após ouvir coro de líderes do Médio Oriente contra ataque ao Irão
Israel
Rússia
Irão
Netanyahu
Putin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt