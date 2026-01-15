Portugal encerra embaixada no Irão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informou esta quinta-feira, 15 de janeiro, que determinou o encerramento temporário da Embaixada de Portugal no Irão.A decisão foi tomada na quarta-feira, 14, segundo uma nota do MNE."Todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo oito cidadãos nacionais já abandonado território iraniano. Alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país (com diligências reservadas por motivos de segurança) e os restantes dez cidadãos nacionais (sete dos quais detêm dupla nacionalidade (portuguesa e iraniana) quiseram permanecer no país", informa o ministério tutelado por Paulo Rangel.O MNE desaconselha todas e quaisquer viagens ao Irão "em face do vigente contexto de tensão e da situação de conflito armado latente na região, o que resulta em significativo risco securitário".Governo chamou embaixador do Irão em Lisboa.Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje sobre situação no Irão