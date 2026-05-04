Putin declara cessar-fogo unilateral com a Ucrânia na sexta-feira e no sábado

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta segunda-feira, 4 de maio, um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia que estará em vigor nas próxima sexta-feira e sábado, 8 e 9 de maio, dias em que se assinalam o aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial.A informação foi avançada pelas agências de notícias russas, que citaram o ministério da Defesa.A 9 de maio, a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945, habitualmente com um grande desfile militar em Moscovo. Desde 2023, a Ucrânia celebra a 8 de maio a vitória na Segunda Guerra Mundial, como os países ocidentais. Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já acordaram duas tréguas breves semelhantes em 2025. A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente. No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda pelo menos quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renuncie para sempre a aderir à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).