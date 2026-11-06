Putin confirma conversações de paz com Ucrânia e EUA na próxima semana. União Europeia fora da mesa

O Presidente russo, Vladimir Putin, confirmou esta sexta-feira (6 de novembro) a realização de conversações trilaterais com a Ucrânia e os Estados Unidos, agendadas para o início da próxima semana nos Emirados Árabes Unidos. O anúncio oficial do líder do Kremlin marca a retoma formal do diálogo directo entre Moscovo, Kiev e Washington após um interregno de mais de dez meses. A União Europeia não tem lugar à mesa.

"Na próxima semana, na terça-feira, terão início nos Emirados Árabes Unidos conversações trilaterais sobre a questão ucraniana, pelo que agradecemos às autoridades dos Emirados Árabes Unidos [EAU]", afirmou Vladimir Putin, durante uma reunião do Conselho de Segurança russo transmitida pela televisão estatal, na qual participaram os diplomatas e negociadores que integrarão a delegação de Moscovo.

O chefe de Estado sublinhou ainda a "ajuda constante" das autoridades dos Emirados na facilitação de trocas humanitárias e na mediação política entre as partes.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, adiantou que os trabalhos decorrerão à porta fechada entre terça e quarta-feira em Abu Dhabi, centrando-se fundamentalmente em "garantias de segurança para as partes envolvidas no conflito".

A confirmação do encontro surge na sequência de rondas preparatórias realizadas esta semana em Bruxelas, onde Kiev alinhou posições com aliados ocidentais, a NATO e o Banco Mundial em torno de fundos de reconstrução e esquemas de defesa.

A União Europeia voltará a não ter qualquer assento à mesa das negociações nos Emirados Árabes Unidos.