Putin diz que estas falhas não terão impacto na linha da frente.
Putin diz que estas falhas não terão impacto na linha da frente. EPA / EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL
Internacional

Putin admite escassez de combustíveis devido a ataques da Ucrânia contra refinarias russas

Zelensky anunciou no domingo que Kiev atingiu mais duas destas infraestruturas russas.
Ana Meireles
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