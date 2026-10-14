PSOE com vantagem de quase 12 pontos sobre o PP na primeira sondagem do CIS após o caso Maricarmen

O PSOE de Pedro Sánchez aumenta para quase 12 pontos a sua vantagem sobre o Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo na primeira sondagem do Centro de Investigações Sociológicas (CIS) divulgado desde o caso Maricarmen, que levou à convocatória de eleições antecipadas em Espanha para 29 de novembro.

Segundo o barómetro de outubro, realizado entre 1 e 6 de outubro com base em mais de cinco mil entrevistas, o PSOE sobe três pontos percentuais num mês, alcançando 34% das intenções de voto, enquanto o PP cai 3,3 pontos para os 22,2%. Isso coloca a diferença entre os dois partidos em 11,8 pontos.

O CIS, liderado pelo sociólogo socialista José Félix Tezanos, é o único que dá consistentemente a vitória do PSOE nas sondagens. Todos os outros institutos apontam para a vitória do PP, com alguns a sugerirem mesmo uma possível maioria absoluta numa eventual aliança com o Vox.

Tezanos é muitas vezes acusado pela oposição de "cozinhar" os resultados de forma a favorecer o PSOE.

O Vox, liderado por Santiago Abascal, é terceiro, subindo cinco décimas em relação a setembro para os 17,1%.

A Frente Ampla, coligação que reúne o Sumar, a Esquerda Unida, o Más Madrid e os Comuns, tem 6,1% as intenções de voto, aumentando quatro décimas. O Podemos desce seis décimas, atingindo os 3,1% de intenções de voto.

A Frente Ampla escolheu Ada Colau como candidata à chefia do governo, mas ainda decorrem negociações para tentar que o Podemos se junte à aliança. A antiga presidente da câmara de Barcelona admite retirar a candidatura para que isso aconteça e até mudar o nome da coligação. O prazo para decidir termina na sexta-feira, 16 de outubro.

Caso Maricarmen

O estudo é o primeiro feito depois do despejo de Maricarmen, a idosa de 87 anos que vivia há sete décadas na mesma casa. O caso desencadeou protestos públicos, ainda mesmo de ela morrer no hospital.

A grande maioria dos inquiridos tinha ouvido falar de Maricarmen, com 75,1% a atribuir muita ou bastante importância a estes casos. 57,1% defenderam que, em situações como esta, deve prevalecer “a proteção das pessoas vulneráveis”, face aos 32,7% que indicaram que deve prevalecer “o cumprimento da lei e dos contratos”.

Na altura do estudo (1 a 6 de outubro), o governo de Sánchez já tinha aprovado os decretos sobre imigração que acabaram por ser travados no Congresso. O primeiro-ministro anunciou que haveria eleições antecipadas a 5 de outubro.

Segundo o CIS, 47,2% dos inquiridos avaliavam os decretos como muito ou bastante positivas, enquanto 42,5 as avaliavam como muito ou bastante negativas.