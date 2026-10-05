Sánchez antecipa as eleições quando sondagens apontam para uma maioria absoluta de PP e Vox

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta segunda-feira (5 de outubro) a convocação de eleições antecipadas, esperando aproveitar a contestação social por causa da habitação. Mas as últimas sondagens não são favoráveis aos socialistas.

O instituto 40dB, num estudo divulgado esta segunda-feira (5 de outubro) pelo jornal El País e a rádio Cadena Ser, aponta para a vitória do Partido Popular (PP), com 31,6% das intenções de voto (menos 1,5 pontos percentuais do que o que conseguiu nas eleições de 2023 e menos oito décimas do que nas sondagens anteriores).

O PSOE cai duas décimas em relação à última sondagem mas 4,3 pontos desde as últimas eleições, surgindo com 27,4% das intenções de voto, à frente do Vox.

O partido de extrema-direita é o único que sobe em relação às últimas legislativas (mais seis pontos) e ao início de setembro (mais seis décimas pontuais), chegando aos 18,4%.

Pelo segundo mês consecutivo, direita e extrema-direita conseguem a maioria absoluta numa eventual aliança.

Esta sondagem foi feita através de entrevistas online entre 25 e 28 de setembro, já depois do mediático despejo de Maricarmen da sua casa (que desencadeou a contestação social), mas antes de o governo aprovar dois decretos de lei sobre habitação que foram depois chumbados no Congresso.

Nesta sondagem, o Sumar (à esquerda do PSOE e seu atual aliado) surge com 5,6% das intenções de voto e o Podemos tem 2,7%. Em 2023, concorreram juntos e tiveram 12,3%.

O cenário revelado pelo instituto 40dB não é único, com a maioria das sondagens em Espanha a fazer as mesmas previsões. A exceção é do polémico Centro de Investigações Sociológicas (liderado pelo socialista José Félix Tezanos que a oposição acusa de "cozinhar" os números para beneficiar o partido).

O último CIS, publicado a 14 de setembro, os socialistas surgem na frente com 31% das intenções de voto, mais 5,5 pontos do que o PP, que tem 25,5%. O Vox surge em terceiro com 16,6% dos votos e o Sumar tem 5,7%.